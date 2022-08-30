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Великобритания и Норвегия намерены отправить на Украину дроны тайваньского производства, а также мини-беспилотники Black Hornet. Они оснащены двигателями, не выделяющими тепло, из-за чего обнаружить их с использованием оборудования, реагирующего на инфракрасное излучение, не представляется возможным.

Это создаст серьезные проблемы, так как дроны смогут проводить разведку и корректировать артиллерийский огонь, фактически оставаясь незамеченными, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Юрий Кнутов. Для обнаружения таких БПЛА потребуется выставлять визуальные посты.

В качестве самого эффективного оружия против подобных дронов аналитик назвал автоматы и винтовки, а также переносные зенитно-ракетные комплексы или наземные установки. Кроме того, сбить беспилотник или заставить его вернуться на базу помогут электромагнитные ружья, разрывающие связь с оператором.

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