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Российские ВС намерены раз и навсегда прекратить попытки Киева обстреливать территорию РФ из Харьковской области. На этом направлении они готовят масштабное наступление, которое поможет отодвинуть националистические формирования ВСУ как можно дальше от границ.

Военный корреспондент “Известий” Денис Кулага сообщает, что ВС РФ уже подавили вражескую артиллерию и беспрерывно наносят мощные удары. Малейшее движение противника моментально обнаруживается и пресекается с близкой дистанции.

Разведывательные группы, которые действуют на территории Харьковской области, постоянно ощущают боевую обстановку – над их головами постоянно проносятся артиллерийские снаряды, летящие по целям боевиков ВСУ. Также активно работает авиация, которая полностью контролирует воздух и эффективно уничтожает наземные объекты противника.

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