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Российские ВС установили контроль над населенным пунктом Пески, однако сейчас ожесточенные боевые действия идут за его пределами. Военный корреспондент Андрей Филатов рассказал, что на отдельных участка из-за огромного количества брошенных тел украинских солдат витает устойчивый запах человечины.

Филатов прошел около четырех километров за периметром Песок. Он рассказал, что участков, где тела погибших боевиков ВСУ лежат просто под открытым небом, очень много. Сейчас позиции националистов накрывают из минометов, пробивая очередные дыры в обороне.

Союзные силы сражаются за дорожную развилку, которая позволяет ВСУ осуществлять снабжение своих войск. Там сейчас располагается военная техника украинских боевиков, пытающаяся создавать видимость сопротивления.

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