29 августа Киев начал распространять в социальных сетях и мессенджерах заявление о начале контрнаступления на Херсон. Чуть позже он же опроверг эту информацию, сообщив о «прощупывании» позиций ВС РФ, но попытка контратаки все же состоялась.

Портал «Военное обозрение» сообщил, что приказ идти в атаку ВСУ отдал лично глава государства Владимир Зеленский. Украинская армия бросилась вперед сразу по трем направлениям, используя танки и БМП, но потерпела привычное для нее фиаско.

Всего, по данным Минобороны РФ, Киев потерял 560 боевиков. Среди них, предполагает портал Avia.Pro, было также 200 иностранных наемников. Впрочем, это пока непроверенные данные.

Также ВСУ лишились 58 единиц боевой техники и двух штурмовиков Су-25. Таким образом, именно приказ Зеленского привел к максимальным единовременным потерям украинской армии за последние 60 дней.