читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

29 августа Киев начал распространять в социальных сетях и мессенджерах заявление о начале контрнаступления на Херсон. Чуть позже он же опроверг эту информацию, сообщив о «прощупывании» позиций ВС РФ, но попытка контратаки все же состоялась.

Портал «Военное обозрение» сообщил, что приказ идти в атаку ВСУ отдал лично глава государства Владимир Зеленский. Украинская армия бросилась вперед сразу по трем направлениям, используя танки и БМП, но потерпела привычное для нее фиаско.

Всего, по данным Минобороны РФ, Киев потерял 560 боевиков. Среди них, предполагает портал Avia.Pro, было также 200 иностранных наемников. Впрочем, это пока непроверенные данные.

Также ВСУ лишились 58 единиц боевой техники и двух штурмовиков Су-25. Таким образом, именно приказ Зеленского привел к максимальным единовременным потерям украинской армии за последние 60 дней.

Вам может понравиться

Политолог Веселовский: Украина стоит “на пороге грандиозного шухера”

Многие жители Украины отлично осознают, что находятся на «пороге грандиозного шухера», рассказал политолог Сергей Веселовский в издании «Журналистская правда». Он отметил, что его подписчики постоянно пишут, что намечается серьезный перелом

Германия намекнула Киеву об окончании военной поддержки

Запад стал поставлять Украине все меньше вооружения. Несмотря на многочисленные обещания, Германия уже не собирается отправлять Киеву новые образцы вооружения. Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях потребовал деэскалации

Евсеев: Высокоточные ракеты РФ выбивают кадровых военных ВСУ даже в глубоком тылу

Украинские ВС несут серьезные потери не только непосредственно на линии фронта, но и в глубоком тылу. К примеру, в Одессе и области ВС России не ведут боевых действий и вообще
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 30 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 30 августа – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 30 августа – переменная облачность, до 27 °C | Армавир: погода, 30 августа – ясно, до 33 °C |