читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты французского издания Le Monde отметили, что правительство Японии само признало, что страна зависит от российского нефтегазового проекта «Сахалин-2». Токио не может отказаться от него, так как впереди зима и катастрофическая нехватка энергоресурсов.

Журналисты отмечают, что Япония покупает примерно 60% добываемого на острове газа. Этот объем покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует почти 98% сжиженного природного газа. 30% используется для городских нужд, а 60% – на производство электроэнергии.

Французские журналисты отмечают, что именно причина зависимости Японии от российского газа заставляет компании страны сотрудничать с проектом «Сахалином-2». Недавно компании Mitsubishi и Mitsui направили заявки на получения статуса акционеров в российской компании Sakhalin Energy, которую Москва создала вместо консорциума SEI.

Вам может понравиться

ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц

Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС. Удар, который украинские националисты нанесли 28 августа, пришёлся на спальный район. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на

СП: 560 человек личного состава ВСУ и националистов утонули в Днепре после провального контрнаступления

Портал «Свободная пресса» прокомментировал «контрнаступление» ВСУ на Херсон, в результате которого украинские националисты хотели пересечь Днепр и устроить областному центру осаду. Авторы отмечают, что у Киева в очередной раз что-то

Российская армия демонстрирует свои резервы, устраивая масштабные учения в разгар спецоперации

В самый разгар проведения спецоперации на Украине России устраивает учения «Восток-2022», чтобы продемонстрировать свои военные резервы. В Министерстве обороны РФ сообщили о планах провести учения в период с 1 по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 30 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 30 августа – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 30 августа – переменная облачность, до 27 °C | Армавир: погода, 30 августа – ясно, до 33 °C |