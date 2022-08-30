Эксперты французского издания Le Monde отметили, что правительство Японии само признало, что страна зависит от российского нефтегазового проекта «Сахалин-2». Токио не может отказаться от него, так как впереди зима и катастрофическая нехватка энергоресурсов.

Журналисты отмечают, что Япония покупает примерно 60% добываемого на острове газа. Этот объем покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует почти 98% сжиженного природного газа. 30% используется для городских нужд, а 60% – на производство электроэнергии.

Французские журналисты отмечают, что именно причина зависимости Японии от российского газа заставляет компании страны сотрудничать с проектом «Сахалином-2». Недавно компании Mitsubishi и Mitsui направили заявки на получения статуса акционеров в российской компании Sakhalin Energy, которую Москва создала вместо консорциума SEI.