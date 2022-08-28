Россия не оставит без ответа провокации украинской армии на Запорожской атомной электростанции, организованные Соединенными Штатами, уверен американский экс-офицер Корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Он пояснил, что США хотят ввести на Украину миротворческие силы НАТО, так как видят полное фиаско ВСУ. Но для этого им необходимо найти повод, обвинить Россию в чем-то совершенно катастрофическом. Вашингтон видит, что его корабль идет ко дну и предпринимает панические действия, среди которых и удары по ядерному объекту, приводит слова Риттера портал “ПолитРоссия”.

Россия пытается донести до международной общественности масштаб возможной катастрофы, однако страны НАТО прислушиваются к США и говорят то, что им прикажут из Вашингтона. Именно поэтому ВС РФ пригласила иностранных наблюдателей, которые смогут лично убедиться в наличии угрозы ЗАЭС со стороны Украины.

Кроме того, РФ готовит грандиозный ответ на обстрелы Запорожской атомной станции. Она намерена оттеснить противника на 300 километров или даже больше, чтобы просто сделать невозможными дальнейшие атаки.