США намерены действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учётом “провокационных и дестабилизирующих” (по мнению Вашингтона) действий китайской армии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – сообщает ТАСС.

Во время очередного брифинга она прокомментировала “рутинный” (по её словам) проход двух американских ракетных крейсеров через Тайваньский пролив, который суда ВМФ США совершили 28 августа. По словам Жан-Пьер, американские корабли действовали по всем нормам международного права. Пресс-секретарь отметила, что проход военных крейсеров – часть мероприятий по усилению США в регионе для достижения большей стабильности из-за действий китайской армии по отношению к Тайваню.

Очередной виток напряжённости вокруг Тайваня произошёл в начале августа. Тогда в город Тайбэй прилетела спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В Пекине к такой акции со стороны американских властей отнеслись крайне негативно, поскольку КНР считает Тайвань своей территорией. После отлёта Пелоси китайская армия провела в акватории Тайваня масштабные военные учения, что, по мнению США, ведёт к дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.