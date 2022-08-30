читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США намерены действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учётом “провокационных и дестабилизирующих” (по мнению Вашингтона) действий китайской армии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – сообщает ТАСС.

Во время очередного брифинга она прокомментировала “рутинный” (по её словам) проход двух американских ракетных крейсеров через Тайваньский пролив, который суда ВМФ США совершили 28 августа. По словам Жан-Пьер, американские корабли действовали по всем нормам международного права. Пресс-секретарь отметила, что проход военных крейсеров – часть мероприятий по усилению США в регионе для достижения большей стабильности из-за действий китайской армии по отношению к Тайваню.

Очередной виток напряжённости вокруг Тайваня произошёл в начале августа.  Тогда в город Тайбэй прилетела спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В Пекине к такой акции со стороны американских властей отнеслись крайне негативно, поскольку КНР считает Тайвань своей территорией. После отлёта Пелоси китайская армия провела в акватории Тайваня масштабные военные учения, что, по мнению США, ведёт к дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вам может понравиться

ВВС и ПВО США расписались в неспособности противостоять российским бомбардировщикам Ту-22М3

Сообщество американских военных экспертов гудит как растревоженный улей после боевого применения ВКС РФ на Украине дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты пугают США, так как превосходят все их аналоги по большинству

СП: США создали на Украине “ручную армию”, полностью подчиненную Вашингону

Вооруженные Силы Украины – это ручная армия, которая управляется кукловодами из Соединенных Штатов и Великобритании. Мало того, президент Зеленский, которые в первые недели спецоперации ВС РФ воспринимался как самостоятельная фигура,

The National Interest: США перед страхом Армагеддона не хотят рисковать против России на Украине

Американский профессор политологии Джейсон В. Дэвидсон уверен, что конфликт на Украине вполне может перерасти в Третью мировую войну. Власти Соединенных Штатов слишком уж увлеклись военной помощью Украине, что в конечном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 30 августа – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 30 августа – ясно, до 22 °C | Подольск: погода, 30 августа – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 30 августа – ясно, до 20 °C |