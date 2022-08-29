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Россиян предупредили о неприятном сюрпризе, который они обнаружат в новых квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре.

Речь идет о сумме около 5 000 рублей. Это сумма, которая будет начислена в связи с наступлением отопительного сезона. Во многих регионах сумму за отопление начисляют равными долями в течение всего года. Но в некоторых субъектах суммы за услугу появится в ближайший месяц.

Поставщики услуги отмечают, что россияне задолжали за отопление огромные суммы. Например, в Челябинской области задолженность уже превысила 2 миллиарда рублей. Долги есть у каждого третьего владельца квартир.

Россиян предупреждают о необходимости в максимально короткие сроки оплатить задолженность, так как компании могут обратиться в суд и передать решение судебным приставам для принудительного взыскания.

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