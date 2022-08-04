Поездки на одном прокатном электросамокате сразу двум людям запрещены. Это продиктовано соображениями безопасности. Однако фактически владельцы транспортных средств пока не могут отследить, какое число людей одновременно используют самокат для езды. В кикшеринговом сервисе Whoosh заявили, что скоро такая возможность появится – там уже разработали и тестируют соответствующий алгоритм.

Как передаёт ТАСС, технологию разрабатывали больше года. Она учитывает не только вес, который перевозит самокат, но и другие параметры поведения транспортного средства на дороге, когда его используют для езды два человека. Алгоритм пока “обкатывают” на нескольких десятках самокатов, которые предоставляются в аренду. Главный вопрос, который сейчас требует ответа, – насколько корректно алгоритм определяет, что на самокате находится два человека. Если технология оправдает ожидания, её будут применять на всём парке сервиса.

Предполагается, что на первом этапе скорость самоката, который используется небезопасно, будут снижать и присылать пользователю соответствующие уведомления. Впоследствии Whoosh планирует ввести систему штрафов или даже начать блокировать аккаунты нарушителей.