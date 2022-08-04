читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поездки на одном прокатном электросамокате сразу двум людям запрещены. Это продиктовано соображениями безопасности. Однако фактически владельцы транспортных средств пока не могут отследить, какое число людей одновременно используют самокат для езды. В кикшеринговом сервисе Whoosh заявили, что скоро такая возможность появится – там уже разработали и тестируют соответствующий алгоритм.

Как передаёт ТАСС, технологию разрабатывали больше года. Она учитывает не только вес, который перевозит самокат, но и другие параметры поведения транспортного средства на дороге, когда его используют для езды два человека. Алгоритм пока “обкатывают” на нескольких десятках самокатов, которые предоставляются в аренду. Главный вопрос, который сейчас требует ответа, – насколько корректно алгоритм определяет, что на самокате находится два человека. Если технология оправдает ожидания, её будут применять на всём парке сервиса.

Предполагается, что на первом этапе скорость самоката, который используется небезопасно, будут снижать и присылать пользователю соответствующие уведомления. Впоследствии Whoosh планирует ввести систему штрафов или даже начать блокировать аккаунты нарушителей.

Вам может понравиться

В Канаде придумали, как битумные пески могут помочь построить лучшие дороги

Исследовательская группа из Королевского университета Онтарио в Канаде, при участии ученых из Юго-Западного университета Цзяотун (КНР) представила детальные выводы об относительных преимуществах применения в дорожном строительстве вяжущего битума из нефтеносных

“Алмаз-Антей” сообщил о начале опытного производства легкого многофункционального БПЛА

Легкий многофункциональный беспилотник, производство которого начал концерн «Алмаз-Антей» решит все проблемы российских войск, связанные с нехваткой средств разведки, заявили в пресс-службе компании. Отмечается, на 90 процентов эти дроны будут состоять

Наночастицы, полученные из панциря креветок, делают бетон намного прочнее

Группа ученых из Университета штата Вашингтон (WSU) и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США создала нанокристаллы и нановолокна хитина, второго по распространенности биополимера в природе, из отходов панцирей креветок. Когда эти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |