Неудачная попытка контратаковать на Херсонском направлении лишила ВС Украины 49 единиц боевой техники, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты уточнили, что речь идет о 26 танках и 23 боевых машин пехоты.

Кроме того, Киев потерял 560 бойцов, которых непрофессиональные военачальники вывели в открытую степь в условиях полного превосходства ВС РФ в артиллерии и авиации.

Потери техники для Киева также становятся весьма серьезной проблемой. Сейчас из-за ее дефицита Соединенные Штаты по всему миру ищут для Украины хотя бы несколько танков советского образца, а она гробит одним махом почти 50 боевых машин.

Такие потери вполне могут заставить украинскую армию начать отступление. Без бронетехники и большого количества артиллерийского вооружения она просто не сможет противостоять российским войскам и обеспечить прежнюю незыблемость своих оборонительных порядков.