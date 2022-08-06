В Петербурге стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка с COVID-19

Представленные на сайте администрации Петербурга данные об эпидемиологической ситуации в городе вызывают все большую обеспокоенность. За минувшие сутки в Северной столице было выявлено 2303 новых случая заражения COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было зафиксировано накануне. При этом за сутки от коронавируса в Петербурге умерли 9 человек.

Число заболевших COVID-19 в Северной столице ежедневно увеличивается на 10-20%. Комитет по здравоохранению Петербурга фактически потерял контроль над ситуацией. Не исключено, что город скоро установит новый антирекорд по числу заболевших и умерших.

За последние сутки в петербургские медучреждения поступило 192 заболевших коронавирусом. При этом в городских стационарах на лечении находятся 1387 жителей города с аналогичным диагнозом, из которых 115 — в реанимациях в тяжелом состоянии, а 18 подключены к ИВЛ. Помимо этого, на амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 9707 петербуржцев.

Темпы вакцинации населения в Петербурге остаются низкими, даже несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации. По имеющимся данным, с 5 на 6 августа в городе сделали первичные прививки 692 человека, из которых 28 детей. Полностью вакцинировались 311 жителей города.

Команда Александра Беглова ничего не делает для снижения заболеваемости в городе, кроме выделения дополнительных коек в стационарах для тех, кто нуждается в госпитализации.

Минувшей осенью в Петербурге был всплеск заболеваемости коронавирусом. Осенью в городе постоянно критиковали Комздрав под руководством Дмитрия Лисовца за провал прививочной кампании и слабые меры по борьбе с инфекцией. Видно, к настоящему времени ведомство не исправило свои ошибки в работе.

Петербургские власти так и не смогли привести в порядок систему здравоохранения города, хотя замглавы Комздрава Дмитрий Мотовилов недавно заявил, что в поликлиниках снизился дефицит участковых терапевтов и педиатров. Если ситуация с коронавирусом в городе продолжит ухудшаться, в медучреждениях снова появятся очереди на прием к врачам, как это было в начале 2022 года.