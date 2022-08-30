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Военные сапёры деактивировали и вывезли одну из ракет, выпущенных ВСУ из американской системы залпового огня HIMARS по Новой Каховке. Снаряд упал на улице Букина, но не разорвался. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на местные власти.

Агентство сообщает, что ВСУ в последние дни стали активно обстреливать населённый пункт в Херсонской области, который сейчас находится под контролем союзных войск. Для обстрелов применяют в том числе и американскую военную технику. Уже были прилёты по центру Новой Каховки, а также в район местной гидроэлектростанции. В результате обстрелов ВСУ уже пострадали жилые дома и школа. Жители вынуждены скрываться в убежищах.

Один из снарядов, который ВСУ выпустили по Новой Каховке упал прямо во дворе жилого дома. К счастью, он не сдетонировал. По данным местных властей, выпущенную из “хаймарса” ракету оперативно вывезли.

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