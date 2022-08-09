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В скором времени китайские смартфоны в Индии нельзя будет купить дешевле 150 долларов. Это минимальная планка цены, которую планируют установить для производителей гаджетов из КНР. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Инициатива индийских властей призвана вытеснить китайские фирмы из бюджетного сегмента мобильных телефонов. По последним данным, треть проданных в Индии смартфонов как раз относятся к такому сегменту. Причём 80 процентов от них – продукция китайских брендов. Предполагается, что бюджетные китайские модели заменят бюджетные модели собственного индийского производства.

Как отмечают аналитики, запрет на продажу дешёвых смартфонов коснётся только китайских производителей. Другие иностранные компании на индийском рынке – например, Apple или Samsung – продают свою продукцию гораздо дороже 150 долларов за смартфон.

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