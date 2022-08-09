Немецкая компания-стартап We Do Solar вывела на рынок недорогой комплект из восьми фотоэлектрических панелей, которые жильцы отдельных квартир в многоэтажках могут размещать на балконе, чтобы питать свои электроприборы. Об этом сообщает интернет-издание Fast Company. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«У живущих в квартире многоэтажного дома, как правило, нет вариантов использования солнечной энергии. Они не владеют крышей своего здания и обычно сами оплачивают счета за электроэнергию, в то время как крупные владельцы подобной недвижимости редко готовы тратиться на экономию, которую дает установка солнечных батарей», – отмечает Fast Company.

Теоретически у жильцов многоэтажек есть вариант подписаться на некие общественные «солнечные проекты», чтобы компенсировать потребление энергии, но стартап из Берлина предложил другой подход. Компания We Do Solar представила на рынок комплект из восьми небольших фотоэлектрических панелей, которые жильцы многоквартирных домов могут разместить на собственном балконе, чтобы питать энергией свои электроприборы.

Комплект, который недавно начали выпускать в Германии, обеспечивает мощность 600 Вт – максимально допустимую местными правилами, если солнечные панели будут установлены частным потребителем самостоятельно. В этом плане компания We Do Solar не хотела, чтобы пользователям приходилось нанимать электриков или других специалистов.

Панели имеют малый вес и легко крепятся к перилам балкона с помощью одного кабеля, который выходит из модуля и подключается к настенной розетке. Небольшой инвертор преобразует энергию по всей квартире, чтобы ее можно было использовать в розетках.

В комплекте присутствует приложение для домашних цифровых устройств, которое отслеживает, сколько солнечной энергии было произведено, а также показывает потребителям их экономию выбросов CO2 в режиме реального времени. Сейчас вся поступающая солнечная энергия подается в электросеть, хотя позже компания планирует предложить батареи для накопления и хранения избыточной энергии.

«В среднем домохозяйстве наше решение, работающее на полной производственной мощности, может сократить счета за электроэнергию на 25 % и уменьшить на 600 кг выбросов CO2 в год», – заявляет соучредитель и генеральный директор We Do Solar Каролина Аттсподина.

Сама Аттсподина недавно установила такой комплект на балконе своей квартиры на пятом этаже в Берлине. «Я еще не получила свой новый счет за электроэнергию, но могу сказать, что на данный момент я сократила выбросы CO2 примерно на 35 кг, и это меня радует, потому что я делаю что-то реальное для борьбы с глобальным изменением климата», – рассказала она.

Поскольку цены на энергоносители в Европе сейчас заметно выросли, стартап, который начал продавать свои панели в феврале, быстро развивается. Компания рассчитывала получить около 3000 клиентов в первый год, но текущий спрос показывает увеличение примерно на 70% за каждый месяц.

Комплект, выпущенный We Do Solar, стоит 1 299 евро, а также предлагается в качестве бесплатной аренды владельцам электромобилей, которые могут обменять таким способом свои заработанные «углеродные кредиты» на использование электромобиля в Германии. Компания также планирует работать с компаниями, которые могут покупать панели в качестве корпоративной льготы для сотрудников.

В будущем We Do Solar намерена предложить вариант ежемесячной аренды для тех, кто не хочет брать на себя обязательство покупать панели, хотя Аттсподина отмечает, что их легко доставлять и монтировать. Хотя в настоящее время компания сосредоточена на европейском рынке, есть планы в конечном итоге выйти и на другие регионы мира.