Немецкая дизайнерская студия WertelOberfell представила технику создания верха ботинок, печатаемого на 3D-принтере, который, по их словам, может идеально адаптироваться к особенностям стопы владельца. Об этом сообщает интернет-издание Sourcing Journal. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

WertelOberfell применила в качестве основы для своей инновационной обуви так называемую «ауксетичная структуру», которая способна расширяться в двух противоположных направлениях под действием силы растяжения. На практике это означает, что обувная модель Auxetic Wear может растягиваться или сжиматься в зависимости от размера стопы пользователя.

Верх такой обуви вместе со скелетообразным каркасом, к которому он прикреплен, был напечатан с использованием 3D-принтера, а затем склеен и пришит к существующей подошве. «На основе классической модели обуви мы создали шаблон, состоящий из двухмерных фигур, которые очень эффективны для 3D-печати из-за их низкого профиля», – поясняют в WertelOberfell.

«Auxetic Wear – это обувь, которая приспосабливается к ноге, а не наоборот», – подчеркивают Гернот Оберфелл и Ян Вертель, изучавшие промышленный дизайн в Государственной академии изящных искусств в Штутгарте и затем ставшие основателями WertelOberfell в 2007 году.

Работа студии включает в себя мебель, освещение и промышленные товары, а также «экспериментальные исследования» для сторонних компаний, среди которых значатся и такие знаменитые, как Philips, Panasonic и Sony. Хотя Auxetic Wear ознаменовал отход от традиционной сферы деятельности WertelOberfell, берлинская и мюнхенская студии компании экспериментировали с модной продукцией не в первый раз.

В прошлом году компания заключила партнерское соглашение с Re-Frame – исследовательским консорциумом, в котором художники, дизайнеры и ученые совместно работали над тем, чтобы переосмыслить производственный процесс индустрии моды, а в частности – создать предметы одежды, в которых используются искажающие эффекты при отображении их в записи с камер видеонаблюдения. Прежде всего – за счет «сбивания с толку» алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), анализирующего такие записи.

В конечном итоге сотрудники создали пончо с сеткой светодиодного освещения. Одежда также включает в себя два слоя материала – основу для стабильности и полупрозрачный второй слой, которые вместе создают эффект, аналогичный искажению, возникающему при фотографировании экрана компьютера, что позволяет основательно «запутать» ИИ. По заявлению WertelOberfell, даже в «довольно сложной среде» эта накидка смогла добиться снижения количества распознавания ИИ до уровня, который был недостаточно точным для дальнейшей обработки.