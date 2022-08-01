Химики-органики из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) разработали способ производства нового типа кирпичей, изготовленных из отходов и способных соединяться вместе без применения цементного раствора. Об этом сообщает интернет-издание Inceptive Mind.

Необходимость разработки и применения более экологичных строительных материалов становится все более важной, поскольку на производство цемента, железа и стали приходится более 15% глобальных углеродных выбросов каждый год. Кроме того, сами процессы обжига кирпича, изготовления цемента и цементных растворов обходятся достаточно дорого.

В этой связи инженеры-исследователи из Университета Флиндерса работают над более экологичными альтернативами, уделяя особое внимание строительным материалам, изготовленным из отходов. Разработчики ставят задачу использовать дешевое сырье для изготовления легких, прочных полимерных строительных блоков, которые можно склеивать с помощью химической реакции, устраняя необходимость применения цементных растворов.

В рамках своего нового исследования специалисты Университета Флиндерса разработали и протестировали новый тип кирпича, который изготавливается исключительно из различных, ныне полностью бесполезных отходов: отработанного кулинарного масла, смешанного с серой и дициклопентадиеном (ДЦПД). И сера, и ДЦПД являются малоиспользуемыми побочными продуктами нефтепереработки.

«Кирпичи нового типа соединяются друг с другом без строительного раствора – при применении небольшого количества аминового катализатора. Все исходные материалы в изобилии и могут быть классифицированы как промышленные отходы. Наше исследование является частью более масштабных усилий, направленных на создание более экологичной застроечной среды», – отметил руководитель проекта Джастин Чалкер, профессор химии Университета Флиндерса.

Последний этап исследования этой новой разработки представлял собой расширенное тестирование с целью проверить механические свойства новых кирпичей и изучить способы возможного усиления конструкций на их основе, включая применение наполнителей из углеродного волокна.

Кроме того, тестировалась и надежность химического скрепления полимерных кирпичей, поскольку они могут быть связаны вместе без применения раствора, как это обычно делается при традиционном методе строительства.

«Химическая связь в разработанном новом каталитическом процессе очень прочная, благодаря чему получается устойчивый строительный материал, фактически обладающий собственным «раствором», что потенциально значительно упростит и удешевит строительство», – сказал доктор Максимилиан Манн, научный сотрудник лаборатории Чалкера.

Исследовательская группа Университета Флиндерса сотрудничает с крупной международной компанией Clean Earth Technologies, базирующейся в Сингапуре, для дальнейшего развития, масштабирования и возможной коммерциализации своей новой технологии полимерных кирпичей.