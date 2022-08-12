Миниатюрные оптические датчики, встроенные в больничные матрасы, могут положить конец болезненным и потенциально опасным для здоровья пролежням благодаря новой технологии, разработанной Университетом Южной Австралии (UniSA). Об этом сообщает австралийский портал Mirage News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ученые UniSA разработали крохотные волоконно-оптические датчики, которые можно прикрепить к верхней поверхности матраса для отслеживания движения и регистрации частоты сердечных сокращений и дыхания. Совершенно неощутимые для пациента, эти датчики способны определить, в какой момент времени больной переворачивается, встает с кровати или даже просто остается неподвижным дольше положенного времени.

Таким образом, медсестры могут быть удаленно предупреждены, если пациент не двигался в течение длительного времени и рискует получить пролежни, что побудит персонал нужным образом изменить положение пациента.

Ведущий автор исследования UniSA доктор Стивен Уоррен-Смит считает, что подобная технология может «значительно облегчить» нагрузку на персонал больницы, который должен постоянно следить за пациентами, в том числе и на предмет предотвращения пролежней.

«Каждый год тысячи пожилых австралийцев в больницах и домах престарелых получают пролежни или язвы, которые долго заживают и порой могут привести к летальному исходу. В любом случае, такие травмы могут вызвать сильную боль, нарушить сон, негативно повлиять на настроение больных, а также на их реабилитацию, подвижность и качество жизни», – отметил д-р Уоррен-Смит.

В отличие от мобильных датчиков, которые многие люди носят на запястье для отслеживания физической активности и физиологических показателей, оптоволоконные датчики встраиваются в то же пространство, что и человек, но физически размещаются не на нем самом.

В настоящее время австралийские больницы широко используют датчики веса или камеры, установленные в палатах для наблюдения за пациентами, но у обоих этих средств есть свои ограничения. По словам Уоррен-Смита, «существующие больничные датчики веса не могут предсказать, когда пациент встанет с кровати, пока его ноги не коснутся пола, причем у медперсонала остается мало времени, чтобы среагировать в случае падения. Кроме того, существуют проблемы с конфиденциальностью, связанные с технологиями на основе камер».

Волоконно-оптические датчики достаточно чувствительны, чтобы регистрировать частоту сердечных сокращений и дыхания, а также определять, находится ли человек в постели, даже если он остается неподвижным в течение длительного времени.

Нарушение частоты дыхания часто является первым признаком того, что состояние пациента ухудшается. Обычно для этого требуется, чтобы устройства были прикреплены к пациенту либо на груди, либо в виде маски на лице, либо в виде аппарата ИВЛ. Эти средства могут быть чрезмерно ограничительными, и в обычном режиме не применяются в условиях ухода за престарелыми.

«Непрерывный, ненавязчивый и недорогой мониторинг показателей жизнедеятельности с помощью датчиков, встроенных в матрас, – это гораздо лучшее решение как для пациента, так и для медсестры», – подчеркивает д-р Уоррен-Смит.