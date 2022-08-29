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Похолодание, грязь и традиционные для осеннего периода дожди вполне могут остановить активную фазу боевых действий на Украине. Разведчики ГУР Генштаба ВСУ отмечают, что вся украинская армия ждет наступления поздней осени и зимы со страхом.

«Если осенью не разобьем ВС РФ – зимой сами сдохнем», – цитирует издание «Свободная пресса» представителя украинской разведки Вадима Скибицкого.

Именно поэтому период с сентября и до конца октября или, в зависимости от погодных условий, середины ноября, будет для Украины решающим. Потом придет время холодов, Киев столкнется с настоящим коллапсом в работе отопительных сетей, начнется целый ряд других весьма серьезных проблем.

Для ВС РФ зима, напротив, идеальное время для продолжения наступления. Помимо того, что боевики ВСУ не смогут удерживать оборону в холодных окопах, также исчезнет «зеленка». Поэтому в лесопосадках прятаться уже не получится.

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