Портал «Русская весна» показал фото и видеозаписи боевой работы вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах хорошо видно, как винтокрылые машины атакую позиции националистических формирований и тем самым помогают взламывать их оборонительные порядки.

Военные корреспонденты портала рассказали в телеграм-канале, что удары с вертолетов Ка-52 «Аллигатор» наносятся с дистанции около 5 километров. Они поражают наземные цели и существенно упрощают продвижение Сухопутных сил ВС РФ по Донбассу.

Вертолеты атакуют опорные пункты и огневые рубежи противника, уничтожают боевую технику и живую силу. Кроме того, они эффективно действуют против хорошо замаскировавшихся подразделений, срывая их планы заманить бойцов ВС РФ в засаду.