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Всего 150 минут спорта в неделю помогут уменьшить биологический возраст человека. Такие выводы сделали ученые имени Канта. Они рекомендует девушкам для продления молодости увеличить физические нагрузки. Подробности передают РИА “Новости”.

Эксперты отметили, что в идеальных условиях паспортный возраст человека должен совпадать с его биологическим. В исследовании специалистов Балтийского Федерального Университета имени Канта приняли участие 500 студенток. Оказалось, что у девушек, которые занимались не менее 150 минут в неделю, наблюдался замедленный темп старения организма.

У таких девушек было меньше жировых отложений и больше мышечной массы. Биологический возраст участниц эксперимента, занимающихся спортом, был в среднем на 1,7 лет меньше, чем указанный в паспорте.

Результаты показали, что физическая активность положительно влияет на состав тела, замедляет процессы старения.

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