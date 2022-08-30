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На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление, в котором отметил осознанность замедления темпов специальной военной операции ВС РФ на Украине. Аналитик Владимир Евсеев назвал две возможные причины этому.

Он отметил, что российским военным нужна ротация, так как интенсивность боевых действий весьма высока, наступательные действия осуществляются по всей линии фронта, что существенно повышает нагрузку на подразделения ВС РФ.

Кроме того, спецоперация идет по заранее продуманной логике. Как говорил глава Минобороны, в «грязных» методах ведения боевых действий у российских войск нет никакой потребности, так как они справляются и так.

По мнению Евсеева, при своевременной ротации СВО вполне может продолжаться даже до конца следующего года – у ВС РФ на это вполне хватит сил и средств.

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