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США и Североатлантический альянс даже не пытаются призвать к миру конфликтующие стороны на Украине или помочь урегулировать конфликт дипломатическим путем. Они воюют с Россией «до последнего украинца» и особо этого не скрывают, пишет издание The Star.

Автор публикации Томас Уолком отметил, что США и НАТО делают все возможное, чтобы продолжать боевые действия руками украинцев до бесконечности. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который беспрерывно объявляет о поставках все новых партий оружия в Киев, вполне готов бросить в топку еще несколько сотен тысяч граждан Украины.

Уолком также замечает, что очень много военных экспертов и политологов разделяют его точку зрения. Мало того, они уверены, что в развязывании конфликта виновны именно Соединенные Штаты, которые в январе проигнорировали требования РФ по гарантиям безопасности.

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