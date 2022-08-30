Западным СМИ не дают покоя иранские беспилотники, которые якобы должна получить Россия. На этот раз отметилось издание The New York Times, заявившая, что БПЛА уже отправлены в РФ и вскоре приступят к выполнению боевых задач.

Журналисты ссылаются на «официальных лиц в Соединенных Штатах и странах-союзниках». Кто именно эти лица, издание не сообщает. Отмечается лишь, что 29 августа беспилотники были отправлены. Иран поставляет Москве дроны двух видов, способные успешно выполнять разведку и выполнять ударные миссии.

Напомним, что помощник президента США Джейк Салливан ранее сообщал о нескольких сотнях БПЛА из Ирана, которые отправляются в Россию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, напротив, не усмотрел никаких признаков поставок иранских дронов в РФ.