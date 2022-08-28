Портал «Военное обозрение» рассказал о танковом бое, в котором военнослужащие Народной милиции ДНР гоняли по лесопосадкам националистов ВСУ. Боестолкновение произошло на дороге из Марьинки в Угледар.

С обеих сторон столкнулись несколько танков, но бойцов ДНР поддержал с воздуха ударный вертолет. Националисты бросились наутек и попытались спрятаться в лесопосадке.

Сделать это им не удалось. Они потеряли около ста военнослужащих, четыре танка и две боевых машины пехоты. Кроме того, при попытке отступления один из танков заехал на выставленное украинскими же боевиками минное поле и взорвался. Теперь союзные силы будут знать о столь опасном препятствии в ходе наступления.

Эксперты отмечают, что в момент столкновения националистические формирования пытались провести перегруппировку сил и удержать под своим контролем дорогу. Однако теперь на это у них нет ни единого шанса.