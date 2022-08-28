Всего три простых шага потребуется Соединенным Штатам, чтобы своевременно избежать провала на Украине, пишет американское издание Strategic Culture. Перевод публикации политолога Деклана Хейса представил портал «ПолитРоссия».

Автор отметил, что на Украине Вашингтон ждет еще худший провал, чем в Афганистане. Поэтому руководству США пора призадуматься о выполнении условий России. Тем более, что они достаточно просты и никак не повлияют на Соединенные Штаты.

Так, Вашингтон должен полностью убраться с Украины и признать, что это зона влияния России. Кроме того, президента РФ Владимира Зеленского и других представителей власти, которые замешаны в военных преступлениях, США должны выдать РФ. Та же судьба ожидает и сына американского лидера Хантера Байдена.

Все военные преступники должны понести заслуженное наказание, пишет Хейс. Только в этом случае США сумеют избежать позора на Украине.