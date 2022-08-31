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Кровоточивость десен при оральном сексе может привести к заражению ВИЧ. Об этом предупредил стоматолог Капил Кхурана.

По словам врача, оральный секс при проблемах с зубами или деснами очень небезопасен. Через кровь могут передаться различные инфекции, включая гепатит и ВИЧ. Кроме того, причиной заражения могут стать мелкие раны или язвы во рту.

Доктор советует использовать презервативы. Благодаря этому получится избежать прямого контакта с кровью зараженного. Кроме того, воспалительные процессы в полости рта могут привести к дальнейшим проблемам с эрекцией. Капил Кхурана рекомендует не пропускать профилактические осмотры. Он призывает граждан обращаться к врачам, чтобы провести осмотр и исключить воспалительные заболевания полости рта.

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