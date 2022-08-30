У ВС России снова закончились ракеты. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Вадим Скибицкий. Он высказался в том духе, что у РФ возникли проблемы с крылатыми ракетами «Калибр».

Кроме того, Скибицкий заявил о скором завершении в российских арсеналах и ракет к оперативно-тактическим комплексам «Искандер», которые сейчас активно используются для ударов по военным объектам в Харьковской области, пишет издание «Свободная пресса».

Надо отметить, что пропагандисты и высокопоставленные военные украинской армии еще с начала марта бесконечно твердят, что у ВС РФ вот-вот закончатся ракеты. Однако они продолжают взмывать в воздух с кораблей, подводных лодок, самолетов и наземных установок, уничтожая объекты военной инфраструктуры ВСУ и продолжая продвигаться на пути к одной из главных целей СВО – демилитаризации Украины.