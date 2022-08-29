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Вооруженные Силы Украины – это ручная армия, которая управляется кукловодами из Соединенных Штатов и Великобритании. Мало того, президент Зеленский, которые в первые недели спецоперации ВС РФ воспринимался как самостоятельная фигура, оказался всего лишь декоративной собачонкой Пентагона.

Портал «Свободная пресса» сообщил, что уже сейчас на территории Украины находится до шести натовских бригад, которые в основном выполняют роль инструкторов. Они имеют опыт столкновений с российскими ВС в разных регионах планеты и проводят обучение украинских националистов. При этом в подразделения ВСУ подбираются боевики, которые легко поддаются промывке мозгов и без особого труда ведутся на националистическую и западную пропаганду.

По мнению экспертов портала, именно США и Британия остановили долго анонсируемое контрнаступление ВСУ на Херсон. Они осознали, что атака украинской армии по голой степи закончится для нее очень плохо, так как ВС РФ полностью контролируют небо над Украиной.

Сейчас президент Зеленский снова анонсирует «наступление», однако оно планируется через несколько месяцев. Киеву надо накопить достаточное количество оружия, причем как обычно он надеется исключительно на западные поставки.

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