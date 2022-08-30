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Чтобы ослабить Россию и окончательно прибрать к рукам Европу, Соединенные Штаты готовы притопить в Балтийском море Прибалтику. Причем сделать это из самых лучших побуждений, как это всегда и бывает у Вашингтона.

Издание «Свободная пресса» приводит слова политолога Николая Межевича. Эксперт обратил внимание на публикацию в итальянском таблоиде Politicamentecorretto.com о желании США спровоцировать конфликт России и прибалтийских государств руками украинцев.

Уже сейчас украинские диверсионные группы готовятся к выполнению миссий на территории Прибалтики, отметил Межевич. Кроме того, Соединенные Штаты намереваются разместить на Куршской косе в Литве свое стратегическое вооружение.

Проблема в том, что Россия мгновенно обнаружит подобные попытки и вполне может нанести мощный удар на Прибалтике. На месте Литвы, Эстонии и Латвии останутся лишь воды Балтийского моря, но как раз на это Соединенным Штатам наплевать. Они совсем не прочь сократить население Европы, поэтому описанная выше ситуация отвечает их планам.

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