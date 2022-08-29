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Войска ВС РФ, а также народных милиций Донецкой и Луганской народных республик постепенно берут под контроль всё больше территорий. Как сообщает “Рен-ТВ”, союзники вышли к границам Николаевской области и поставили под свой контроль территорию свыше десятка километров.

На пути освободителей Донбасса находится несколько населённых пунктов, которые украинские националисты превратили в укрепрайоны. Сейчас военнослужащие ВС РФ и народных милиций продвигаются к городу Угледар, который также превращён в оборонительную позицию. В настоящее время ожесточённые бои идут в окрестностях города – по траншеям, где укрывается противник наносит удары артиллерия.

Наступление на позиции украинских националистов идут постоянно. Однако темпы продвижения российских войск в последнее время снижены. Как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, это было сделано, чтобы не допустить жертв со стороны мирных жителей.

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