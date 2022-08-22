На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои между союзными силами и националистами ВСУ. Заместитель комбата 9-го полка Народной Милиции ДНР с позывным «Хохол» рассказал, как его подразделение уничтожает позиции противника.

Также в ходе разговора с военными корреспондентами он продемонстрировал, как именно Народная милиция обеспечивает поддержку штурмовых батальонов. Он сделал выстрел по позициям врага, используя противотанковую управляемую ракету.

«Привет укропам от ПТУРов», – заявил боец, отправляя боеприпас по нацистским формированиям.

Напомним, что ранее сообщалось о боях в Марьинке, где командование ВСУ гонит боевиков в лобовую атаку в сопровождении заградительных отрядов.