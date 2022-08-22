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107-й батальон Народной милиции ДНР в составе союзных сил вгрызается в мощную оборону украинских боевиков в Марьинке и медленно, но уверенно, продвигается к главной цели – освобождению одного из стратегических важных населенных пунктов.

Офицер Народной милиции рассказал, что Киев превратил город в настоящую крепость, устроив «цитадель» в жилых домах. Однако подразделениям НМ все же удается взламывать столь мощную оборону.

Националисты бросаются в контратаки, причем командование совершенно не жалеет военнослужащих. Они идут вперед, так как в спины им упираются автоматы заградительных отрядов, составленных из самых упоротых неонацистов. Кто пытается бежать или собирается сдаваться, того просто расстреливают на месте без лишних разбирательств.

Офицер также рассказал, что жилые дома в Марьинке соединены целой сетью окопов, по которым боевики перемещаются из одного «укрепрайона» в другой. Однако и это ВСУ уже не спасает.

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