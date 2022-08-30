Украинский солдат Владимир Регеша снова пожаловался на плачевное состояние ВСУ и предсказал скорый развал оборонительных порядков на Донбассе. Он напомнил о своей первой публикации, в которой требовал артиллерии для поселка Пески и заявил, что после нее его поиском занималась СБУ.

Регеша написал, что по многочисленным постам в социальных сетях от киевских властей может показаться, что существует две разные украинские армии. Одна сидит в окопах и не может поднять голову из-за бесконечных артиллерийских обстрелов. Другая же, включающая президента Зеленского и его многочисленных советников и придворных шутов, одерживает победу за победой. Но только в социальных сетях.

По словам Регеши, российские ВС уверенно продвигаются по территории Украины и получают в свое распоряжение десятки километров, усеянных трупами украинцев. ВСУ все еще пытаются сопротивляться, однако если командование не перестанет выдавать негатив за очередные «перемоги», бойцы скоро закончатся.