Синоптики рассказали о климатическом ужасе, который начнется уже с 31 августа. Он охватит большинство российских регионов и продлится около 20 дней.

По данным, предоставленным синоптиками Gismeteo, кардинальное изменение погоды коснется почти все центральные регионы, а также северо-запад страны. После затяжной жары регионы ждет резкое похолодание. Температурные показатели будут аномально низкими почти до конца сентября.

В Москве в ближайшие дни температура опуститься до 12-15 градусов. Такие показатели характерны в конце сентября. Основной удар на себя примет Санкт-Петербург и другие регионы на северо-западе России. Ночью температура воздуха будет опускаться до шести градусов, а днем не превысит 11 градусов. Также ожидаются очень сильные дожди. Такую картину россияне будут наблюдать почти до конца сентября. Солнце выглянет не раньше 22 сентября. После этого можно будет ожидать небольшое потепление.