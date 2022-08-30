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Вечером 29 августа стало известно о том, что украинское контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях закончилось для ВСУ полным провалом. Оно началось утром в понедельник по приказу Зеленского сразу по трем направлениям. Подробности передает издание “Известия“.

В Министерстве обороны сообщили: «В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВФУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Противник лишился более 560 военнослужащих».

Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил о том, что подготовка ВСУ к контрнаступлению не была секретом. Российское командование знало о ней. Зеленский отдал приказ о начале подготовке к наступлению еще в начале июля. Сразу после этого в регион начали перебрасывать западную бронетехнику, личные резервы, которые прошли обучение на Западе.

Шурыгин отметил, что противник начала наступление не на сам Херсон, а к северо-востоку от него. Командование ВСУ планировало прорваться к Бериславу и Новой Каховке. Эксперт добавил: “Именно поэтому в последние сутки там так активизировались ракетные удары со стороны ВФУ. Оглушительный провал наступления демонстрирует, что украинские силы не способны сейчас к таким операциям”.

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