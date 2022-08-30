Официальный телеграм-канал Минобороны РФ рассказал о срыве контрнаступления украинской армии, предпринятого 29 августа. Также ведомство разместила видеозапись со штурманом вертолета Ка-52, принявшего участие в боевых действиях.

«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда – там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали – мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», – поведал военнослужащий.

Он также отметил, что пилоты и штурманы постоянно находятся в полной готовности к вылетам. Как только на каком-то участке возникают проблемы, они тут же отправляются туда для поддержки подразделений ВС РФ с воздуха.

Напомним, что Киев намеревался внезапно провести контрнаступление на Херсон, но провалил всю операцию, понеся крупные потери.