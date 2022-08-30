Европа продолжает активно спорить о том, как же не допустить россиян к “шенгенскому соглашению”. Министры внутренних дел европейских стран собрались в Чехии для того, как провернуть задуманное. Но при этом они не задумываются, что закрыв границы для россиян, они свои проблемы решить не смогут. Подробности передает РИА “Новости”.

На сегодняшний день есть только проект предлагаемой инициативы. В Париже и Берлине настаивают на том, что лишить возможности въезжать в Европу всех тех, кто «работает в государственных структурах и общественных учреждениях Российской Федерации».

Ограничивается количество городов, в которых теперь можно будет подать заявление на получение въездной визы. Кроме того, принимать документы будут только раз в неделю.

При этом сами европейцы не хотят замечать, что уровень жизни у них стремительно падает, цены растут. А количество россиян, желающих оформить шенгенскую визу и так стабильно снижается каждый год.