В Сети то появляются, то исчезают сообщения о «контрнаступлении ВСУ» на Херсон. При этом они распространяются от официальных аккаунтов представителей власти, что окончательно запутывает ситуацию.

О «начале контрнаступления» заявил не только заместитель руководителя Одесской областной администрации Алексей Мацулевич, но и оперативное командование «Юг». Впрочем, последнее позже отметило, что не нужно распространять информацию в обход Минобороны или Генштаба, которые управляют действиями армии.

Впрочем, ранее пресс-секретарь командования «Юг» уже заявляла, что контрнаступление «давно идет», но не так, как все остальные себе его представляют. Потом она пояснила, что речь шла о «прощупывании».

Подобные фейки, в которых не уверены даже киевские власти, окончательно уничтожают доверие к ним. Поэтому украинские пользователи Сети просто смеются над подобными заявлениями.