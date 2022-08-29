Пентагон намерен отправлять на Украину больше оружия морским путем. Транспортная авиация пока отходит на вторые роли, так как на огромных судах можно перевозить колоссальные объемы грузов, не ограничивая процесс габаритами техники и тяжелого вооружения, рассказало американское издание The Washington Post.

Военный эксперт Сергей Ищенко рассказал, что доставка военных грузов на Украину таким способом вполне возможна, вот только в Черное море американцы сунуться не рискнут. Оно находится полностью под контролем ВМФ РФ, поэтому оружие будут везти через немецкие, польские и голландские порты в Балтийском море.

Так, корабли с вооружением для Киева вполне могут заходить в Амстердам или Гданьск, откуда грузы пойдут уже по суше, уверен аналитик.

Решение Минобороны США отправлять оружие по морю связано с необходимостью существенно увеличить поставки. Пока Киев не оправдывает надежд Запада и не справляется с задачей ослабления ВС РФ теми объемами вооружений, что сейчас поставляют и Соединенные Штаты, и НАТО.