Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон намерен отправлять на Украину больше оружия морским путем. Транспортная авиация пока отходит на вторые роли, так как на огромных судах можно перевозить колоссальные объемы грузов, не ограничивая процесс габаритами техники и тяжелого вооружения, рассказало американское издание The Washington Post.

Военный эксперт Сергей Ищенко рассказал, что доставка военных грузов на Украину таким способом вполне возможна, вот только в Черное море американцы сунуться не рискнут. Оно находится полностью под контролем ВМФ РФ, поэтому оружие будут везти через немецкие, польские и голландские порты в Балтийском море.

Так, корабли с вооружением для Киева вполне могут заходить в Амстердам или Гданьск, откуда грузы пойдут уже по суше, уверен аналитик.

Решение Минобороны США отправлять оружие по морю связано с необходимостью существенно увеличить поставки. Пока Киев не оправдывает надежд Запада и не справляется с задачей ослабления ВС РФ теми объемами вооружений, что сейчас поставляют и Соединенные Штаты, и НАТО.

Вам может понравиться

“Известия” показали опорный пункт ВСУ под названием “Рейхстаг” в Песках

Военный корреспондент издания «Известия» Валентин Трушнин побывал в освобожденных союзными силами Песках и показал на видео «Рейхстаг» украинских националистов. Трушнин пояснил, что «Рейхстаг» — это вполне официальное название опорного пункта

Союзные войска готовятся к взятию Угледара

Войска ВС РФ, а также народных милиций Донецкой и Луганской народных республик постепенно берут под контроль всё больше территорий. Как сообщает “Рен-ТВ”, союзники вышли к границам Николаевской области и поставили

EAD: ВСУ три недели пытается попасть по позиционному району ЗРК С-400 и “Бук-М3”

ВСУ уже три недели пытаются уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Бук-М3», применяемые для защиты Херсона и Новой Каховки. Однако американские ракеты AGM-88, предоставленные Киеву Соединенными Штатами, упорно не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 29 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 29 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C |