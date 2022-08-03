Телефоны и планшеты от Samsung пользователи теперь смогут починить самостоятельно. Правда, только некоторые модели. Южнокорейский IT-гигант запустил программу самостоятельного ремонта девайсов – сообщает портал XDA-developers.

Уточняется, что своими силами владельцы смартфонов Galaxy S20, S21 и планшетов Galaxy Tab S7+ могут починить экраны устройств, задние стеклянные панели и так далее. Для этого нужно приобрести соответствующие детали и инструменты. Инструкции с иллюстрациями, как делать ремонт, выдадут бесплатно. Уточняется, что все инструменты и комплектующие Samsung будет продавать по цене, которая предназначена для авторизированных сервисных центров.

Если программа самостоятельного ремонта станет популярной, то в Samsung могут расширить число моделей, которую в неё включат.

Самостоятельный ремонт гаджетов при поддержке производителей – не новое явление. Ещё осенью прошлого года аналогичную программу запустила американская компания Apple.