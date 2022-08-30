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После провального контрнаступления ВСУ в направлении Херсонской области, в котором украинские националисты понесли большие потери как среди личного состава, так и боевой техники, боевики принялись за обстрелы Донецка. С самого утра столица Донецкой Народной Республики находится под обстрелами. Подробности сообщают военные корреспонденты издания “Русская весна”.

Украинские боевики наносят удары из западной артиллерии по разным районам города. Очевидцы сняли момент обстрела на видео. Под огнем находятся Ленинский и Петровский районы Донецка. Также обстрелян район Центра славянской культуры и Макеевка.

Военные корреспонденты сообщают: «Украинские террористы обстреливают Ленинский и Петровский районы Донецка, прилёты у Центра славянской культуры. Наносятся удары и по Макеевке. ВСУ бьют по жилым кварталам из натовской артиллерии».

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