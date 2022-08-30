Контрнаступление на Херсон, начало которого объявил Киев, закончилось совсем уж ожидаемо. Российские ВС нанесли противнику поражение, уничтожив почти 50 единиц бронетехники, а затем и ударили в ответ.

Минувшей ночью сирены воздушной тревоги взбудоражили Николаев. Следом за ней последовали взрывы, которые спровоцировали крупные пожары сразу на нескольких объектах военной инфраструктуры ВСУ.

Точно сказать, по каким именно объектам был нанесен удар, не представляется возможным, так как ВСУ тщательно скрывают информацию. Однако и без того понятно, что поражена была военная инфраструктура, сообщил портал «Русская весна».

Напомним, что Украина 29 августа заявила о начале контрнаступления на Херсон, однако в результате боестолкновений ВСУ лишь потеряли более 550 бойцов и технику, после чего были вынуждены отступить.