Суда ВМФ России собираются оснащать отечественными беспилотными летательными аппаратами “КУБ-БЛА”. Беспилотники с барражирующими боеприпасами могут появиться на десантных катерах и кораблях спецназначения. Соответствующая работа уже ведётся. Об этом журналу “Национальная оборона” рассказал гендиректор концерна “Калашников” Владимир Лепин – передаёт РИА “Новости”.

Предполагается, что речь идёт не только об ударных летательных аппаратах. На водные суда предлагается устанавливать также разведывательные беспилотники. И те, и другие сейчас рассматриваются, как эффективный инструмент мониторинга и охраны территориальных вод.

Кроме этого Лепин отметил, что российские беспилотники получили все необходимые документы, которые разрешают их экспорт. Так что в скором времени российская разработка может появиться и на вооружении других стран.

“КУБ-БЛА” производится с 2019 года. Летательные аппараты этой модели уже использовались во время контртеррористической операции в Сирии, а также во время специальной военной операции на Украине.