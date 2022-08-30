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Боевики ВСУ потерпели сокрушительное поражение 29 августа в ходе боев ха Херсон. Украинские националисты понесли огромные потери как личного состава, так и тяжелой военной техники. Подробности передает издание “Русская Весна”.

Корреспонденты издания опубликовали видеозапись, которая была снята российским беспилотников. На кадрах видно, как российским военным удалось успешно поразить БМП противника.

Сейчас Зеленского обвиняют в самых масштабных потерях ВСУ за последние 60 дней. Он лично отдал приказ о начале контрнаступления в направлении Херсона, которое закончилось полным поражением. Местные жители сообщают о том, что наблюдается активность медицинских работников. Они доставляют из ближайших городов пострадавших украинских военных. В медицинские учреждения города Николаев, находящегося на юге Украины, массово привозят раненых

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