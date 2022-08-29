На украинских каналах появилась новость о бытовом пожаре в Крыму, который журналисты восторженно представляют как военное событие. Подробности передают военные корреспонденты издания “Русская весна“.

Как оказалось, в НТ «Муссон» горит одноэтажное деревянное здание. Оно находится на территории заброшенной военной части. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пожар никак не связан с работой ПВО.

На объекте уже работают пожарные. Причины возгорания будут сообщены позже. По словам губернатора, возгорание произошло не как результат использования ПВО. Следовательно, украинские военные никак не причастны к пожару, который они пытаются выдать за свою победу.

Украинские военные уже не в первый раз распространяют ложную информацию о своих мнимых успешных атаках.