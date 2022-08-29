читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На украинских каналах появилась новость о бытовом пожаре в Крыму, который журналисты восторженно представляют как военное событие. Подробности передают военные корреспонденты издания “Русская весна“.

Как оказалось, в НТ «Муссон» горит одноэтажное деревянное здание. Оно находится на территории заброшенной военной части. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пожар никак не связан с работой ПВО.

На объекте уже работают пожарные. Причины возгорания будут сообщены позже. По словам губернатора, возгорание произошло не как результат использования ПВО. Следовательно, украинские военные никак не причастны к пожару, который они пытаются выдать за свою победу.

Украинские военные уже не в первый раз распространяют ложную информацию о своих мнимых успешных атаках.

Вам может понравиться

Греки активно перевозят российскую нефть до вступления в силу санкций

Запад планирует ввести новые санкции, которые касаются импорта российской нефти. Уже с 5 декабря должен вступить в силу запрет на импорт нефти из России в Евросоюз. Но Греция решила успеть

Британские подводные дроны могут применяться ВСУ для разведки, атак и провокаций у берегов Крыма

Великобритания анонсировала передачу Киеву подводных беспилотных аппаратов, которые якобы предназначены для разминирования акватории Черного моря. Эксперты портала Avia.Pro высказывают опасения, что ВСУ станут задействовать эти дроны для разведывательных миссий у

CNN: Украина использует устаревшие американские методички по организации сопротивления

Телеканал CNN рассказал, что Киев организует оборону по устаревшим американским методичкам. Они были разработаны еще 9 лет назад Силами спецопераций Соединенных Штатов. Речь идет о так называемой Оперативной концепции сопротивления,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 29 августа – пасмурно, до 26 °C | Армавир: погода, 29 августа – пасмурно, до 32 °C |