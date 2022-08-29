Российским пенсионерам рассказали о том, что уже до конца августа они смогут получить новую денежную выплаты. Оформить заявление на ее получение можно до 31 августа. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Выплата будет единовременной. Доступна она для пенсионеров, старше 65 лет, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Эксперт прокомментировала: «Многие регионы в прошлом и этом году обеспечивали для пенсионеров выплаты после прививок. Такие деньги помогали стимулировать пожилых граждан на защиту своего организма от коронавируса. Самой заметной была программа в Москве, где пенсионеры могли получить по 10 тысяч рублей единовременно. При этом время для получения таких денег у пожилых граждан еще есть».

Чтобы получить выплату, нужно было сделать первую или повторную прививку до конца июня. А подать заявление на выплату в размере 10 000 рублей нужно до 31 августа.