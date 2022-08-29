В самый разгар проведения спецоперации на Украине России устраивает учения «Восток-2022», чтобы продемонстрировать свои военные резервы.

В Министерстве обороны РФ сообщили о планах провести учения в период с 1 по 7 сентября. Для стрельбы и маневров будут подготовлены полигоны: Лагунное, Телемба, Успеновский, Сергеевский, Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский. Также учения пройдут в акватории Японского моря и в прибрежных районах Охотского моря.

В учениях примут участие подразделения Аджира, Армении, Казахстана, Китая, Киргизии, Сирии, Таджикистана, Монголии, Белоруссии и Азербайджана.

Общее руководство учениями будет осуществлять Генеральный штаб ВС РФ. Для отработки стрельбы будут использоваться 5 000 комплексов вооружения, 60 военных кораблей и 140 самолетов.

Среди боевых задач обозначена отработка координации различных родов войск России и союзников в условиях полигонов.