Страны Балтии одни из первых выступают против России в конфликте на Украине. Противостояние уже дошло до того, в странах начали массово сносить памятники советским войнам. Эксперты РИА “Новости” решили понять, чего добивается Прибалтика, развивая в своих странах русофобию.

Атмосфера неприязни русских начала проявляться в Прибалтике сразу после распада СССР. Конфликт начался в 1994 года. Это время, когда российские войска были выведены из стран Прибалтики. Войска находились там со времен СССР, как оказалось, они были элементом сдерживания.

Сразу после этого события в странах начали появляться антироссийские настроения. Сейчас они достигли невообразимых размеров, проявляющихся в запрете на выдачу виз россиянам, блокаде Калининграда и сносе памятников воинов-освободителей.

При этом у Москвы связаны руки. Она не может предпринять никаких действий против Прибалтики, так как в этих странах живут до 35% наших соотечественников. Любые меры будут бить в первую очередь по ним. В связи с этим остро встает вопрос о репатриации соотечественников с прибалтийских территорий. Это поможет расширить возможности Москвы.