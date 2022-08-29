читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Балтии одни из первых выступают против России в конфликте на Украине. Противостояние уже дошло до того, в странах начали массово сносить памятники советским войнам. Эксперты РИА “Новости” решили понять, чего добивается Прибалтика, развивая в своих странах русофобию.

Атмосфера неприязни русских начала проявляться в Прибалтике сразу после распада СССР. Конфликт начался в 1994 года. Это время, когда российские войска были выведены из стран Прибалтики. Войска находились там со времен СССР, как оказалось, они были элементом сдерживания.

Сразу после этого события в странах начали появляться антироссийские настроения. Сейчас они достигли невообразимых размеров, проявляющихся в запрете на выдачу виз россиянам, блокаде Калининграда и сносе памятников воинов-освободителей.

При этом у Москвы связаны руки. Она не может предпринять никаких действий против Прибалтики, так как в этих странах живут до 35% наших соотечественников. Любые меры будут бить в первую очередь по ним. В связи с этим остро встает вопрос о репатриации соотечественников с прибалтийских территорий. Это поможет расширить возможности Москвы.

Вам может понравиться

Анпилогов: ВСУ начнут убегать из Донбасса с первыми холодами

Украинская армия все еще оказывает сопротивление на Донбассе, но делает это только благодаря сезону и рельефу местности. Как только наступят холода, ВСУ не захотят сидеть в окопах и освободят территорию

Европе предрекли “горячую осень” из-за глупости политиков

Уже эта осень может стать для Европы “горячей”. Такое мнение высказал обозреватель издания Geopolitika.news. Причиной этому станет стратегическая недальновидности политических элит. Подробности передает РИА “Новости”. Европа все больше сталкивается с

The Star: Байден с удовольствием бросит в топку СВО сотни тысяч украинцев

США и Североатлантический альянс даже не пытаются призвать к миру конфликтующие стороны на Украине или помочь урегулировать конфликт дипломатическим путем. Они воюют с Россией «до последнего украинца» и особо этого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 29 августа – пасмурно, до 26 °C | Армавир: погода, 29 августа – пасмурно, до 32 °C |