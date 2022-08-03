Недорогой и простой в использовании биосенсор, позволяющий в режиме реального времени измерить широкий спектр питательных веществ и витаминов в овощах, фруктах и зелени, разработан учеными из Германии, Бельгии и Нидерландов. Об этом сообщает Euronews. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На прошедшем в Нидерландах общеевропейском мероприятии по проекту EMR Meals Screening, призванном помочь сельскохозяйственным производителям во внедрении более экологичных и энергэффективных инноваций, представлен образец нового флагманского гаджета – биосенсора. Пока что это устройство не полностью коммерциализировано, но способно точно определять количество пищевых витаминов, содержащихся в различных овощах, фруктах и зелени, в режиме реального времени.

Эти данные важны не только для заинтересованных потребителей, но и для фермеров и производителей продуктов питания, потому что они позволяют им регулировать такие переменные, как количество влаги для сельскохозяйственных культур, чтобы повысить диетическое качество их культур.

«Обычно, если вы хотите узнать, сколько питательных витаминов содержится в овощах или фруктах, требуется как минимум несколько дней, чтобы провести такое измерение, потому что для этого следует отправить образцы в лабораторию и выждать время, чтобы получить итоговые результаты. Но теперь это можно измерить на месте, достаточно простым датчиком, и получить необходимые данные в течение минуты», – говорит Джон ван Хелден, директор и владелец Yookr, нидерландской компании-разработчика новых датчиков.

Биосенсор определяет пищевые витамины с помощью цветовой кодировки. Ученые из Маастрихтского университета создали химическую или рецепторную часть биосенсора. Это позволяет определить точное содержание конкретных витаминов в кусочке обследуемого плода.

Стоимость разработки нового устройства оценивается в 1,9 миллиона евро, половина из которых составило финансирование от Европейского Союза в рамках совместной программы EMR, включающей университеты, исследователей и компании-стартапы из Германии, Бельгии и Нидерландов.

Разработчики нового биосенсора рассчитывают, что их технология может позволить также и весьма широкому кругу покупателей точнее знать диетическое качество приобретаемых продуктов.

«Один из многих актуальных вопросов у людей – это то, сколько и каких витаминов содержится в их пище. При посещении продуктового магазина им обычно говорят, что овощи, фрукты и зелень «полезны», но насколько обстоит дело в действительности? Поэтому, когда у вас есть датчик, который может быстро и точно сказать: «вот то количество, например, витамина С, которое здесь имеется», – это может быть намного более полезно на практике», – отмечает Барт ван Грисвен, профессор Маастрихтского университета и руководитель программы EMR по скринингу продуктов.

Ранее издание discover24.ru сообщало о разработке стартапом в Австралии мобильного устройства, которое в сочетании с приложением для смартфона предназначено для точной оценки степени зрелости или порчи свежих овощей и фруктов.