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США продолжают провоцировать Китай на вооруженное столкновение. Но у Пекина есть козырь в рукаве. В случае войны против Соединенных Штатов он может нанести ракетный удар по острову Гуам, который является плацдармом для подготовки боевых действий против КНР, рассказало издание Popular Mechanics.

Именно на Гуаме располагаются подразделения Корпуса морской пехоты. Там же находится гавань Апра с подводными лодками и боевыми кораблями. Также на острове развернута система противоракетной обороны THAAD и авиабаза Андерсен, на которой дислоцируется 36-е авиакрыло ВВС США.

Удар по самому милитаризованному месту в Соединенных Штатах станет весьма серьезной проблемой для Вашингтона. Ведь тогда он просто не сможет заново собрать крупные силы, чтобы противостоять Китаю.

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